В Татарстане за апрель увеличилось количество эскроу-счетов на 16%

По итогам апреля 2020 года число эскроу-счетов в долевом строительстве в Татарстане увеличилось на 16%, до 3,6 тыс. единиц. Объем средств, размещенных на счетах, стал больше на 18% — 10,9 млрд рублей. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Нацбанка РТ.

На данный момент работу по проектному финансированию строительства жилья ведут девять уполномоченных банков. На 1 мая они заключили с застройщиками 45 кредитных договоров проектного финансирования на общую сумму свыше 31 млрд рублей.

Количество «раскрытых» счетов эскроу в Татарстане выросло в апреле до 198 единиц, а их общая сумма — до 714 млн рублей.

Высокогорский район Татарстана уже полностью перешел на эскроу-счета в долевом строительстве. Он стал в этом первым муниципалитетом в РТ. На конец мая в РТ строятся 86 домов с применением счетов эскроу.