Владельцы дома Пашковского в Казани потребовали исключить его из перечня исторически ценных объектов

ООО «Картли» подало в Арбитражный суд Татарстана иск к Комитету РТ по охране объектов культурного наследия и Министерству культуры РТ с требованием исключить из перечня исторически ценных градоформирующих объектов дом Пашковского, расположенный по адресу ул. Калинина, д. 13.

Компания уже получила отказ ведомств и теперь обратилась в суд, требуя признать бездействие должностных лиц незаконным.

Согласно определению суда (первым внимание на него обратило «Татар-информ»), дело рассмотрят завтра.

Дом Пашковского был построен в начале 1900-х годов. Там жил выпускник Императорской Академии художеств Христофор Григорьевич Пашковский.