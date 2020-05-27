Минкультуры РФ поддержало открытие автокинотеатров — их планируют запустить в Казани

Министерство культуры РФ поддержало открытие автомобильных кинотеатров при согласовании с региональными властями и ответственными ведомствами.

Там отметили, что для реализации работы автокинотеатров Минкультуры следует провести совместную работу с Роспотребнадзором и региональными властями для доработки законодательства в субъектах РФ и по определению исчерпывающих санитарно-эпидемиологических требований к обеспечению безопасности посетителей, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

О планах открыть шесть автомобильных кинотеатров в Казани, в Москве и Петербурге сообщила сеть «Каро». В компании пояснили, что сейчас ждут решения от городских властей.

Автомобильные кинотеатры стали популярны в Европе в разгар пандемии.