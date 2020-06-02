Артисты и общественные деятели зачитали преамбулу Конституции для RT
Телеканал RT опубликовал видео, в котором российские артисты и общественные деятели зачитали преамбулу Конституции России.
Ролик был выпущен по случаю определения даты голосования по поправкам в основной закон РФ — вчера президент России Владимир Путин подписал указ о проведении голосования 1 июля.
В ролике снялись актеры Иван Охлобыстин и Василий Лановой, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова, командир отряда космонавтов Олег Кононенко, дизайнер Артемий Лебедев, участник Великой Отечественной войны Игнат Сергеевич Артеменко, худрук Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой, врач-кардиохирург Лео Бокерия и другие.Общество
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