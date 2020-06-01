Завтра Загитова начнет тренировки со сборной России в Новогорске

Завтра олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова прибудет в подмосковный Новогорск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

По данным издания, Загитова вернулась в Москву и 2 июня присоединится к тренировкам в составе сборной России. Также в столицу прилетела ее тренер Этери Тутберидзе, которая во время самоизоляции находилась у своей дочери в США.

В декабре Загитова объявила о приостановке профессиональной карьеры. В нынешнем году фигуристка оканчивает 11-й класс в школе «Самбо-70». На время самоизоляции Загитова переехала к своим родителям в Казань, где готовится к сдаче ЕГЭ.



Напомним, ранее источники сообщали о возможном возобновлении карьеры фигуристки в начале нынешней осени.

Подробнее о самых значимых событиях в карьере Загитовой можно почитать в материале «Реального времени».

