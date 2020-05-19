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Минниханов обсудил с реставратором Александром Поповым вопросы обновления татарстанских памятников

10:59, 19.05.2020
Минниханов обсудил с реставратором Александром Поповым вопросы обновления татарстанских памятников
Фото: tatarstan.ru

Сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился онлайн с главой ООО «Реставрационный центр — архитектура, производство, обучение» Александром Поповым.

Они обсудили вопросы реставрации татарстанских памятников деревянного зодчества: мечети XIX века в д. Большая Елга Рыбно-Слободского района и церкви XVIII века в д. Архангельские Кляри Камско-Устьинского района. Оба проекта возглавляет Александр Попов, сообщает пресс-служба президента РТ.

Ранее Попов приостановил реставрацию старинных деревянных мечети и церкви, вывезенных из Казани в Кириллов Вологодской области.

ОбществоВласть Татарстан
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