Вице-премьеру РТ указали на приписки в татарстанском техникуме

Проверка бюджетных расходов в Дрожжановском районе вскрыла масштабные приписки в местном техникуме отраслевых технологий. По информации «Реального времени», информацию довели до вице-премьера — министра образования Татарстана, после чего директор техникума лишился работы.



По данным источников «Реального времени», еще до перевода учреждения на «дистант» представители межведомственной рабочей группы по борьбе с коррупцией не обнаружили на занятиях больше 40 студентов дневного отделения. Сверка документов показала — на этих местах числились работники самого техникума и других бюджетных предприятий района, их знакомые, а также уехавшие из Дрожжаного и поступившие на дневное в вузы.

Служебная комиссия Минобрнауки РТ подтвердила факты грубого нарушения законодательства и рекомендовала уволить Рамиля Ахметова, возглавлявшего техникум 11 лет. В учреждении он больше не работает.

На место выехали сотрудники УЭБиПК МВД Татарстана, чтобы оценить ущерб бюджету — ведь все не посещавшие занятия студенты годами получали стипендию.

Подробности скандала — в материале «Реального времени».