В Татарстане запустили горячую линию по организации детского отдыха

В Татарстане Министерство по делам молодежи и республиканский центр «Лето» запустили горячую линию, посвященную организации детского отдыха в 2020 году.

Так, по номерам 8(843)-207-28-73 и 8(953)-999-10-59, можно получить актуальную информацию о летней оздоровительной кампании. Специалисты проконсультируют по всем интересующим вопросам: начиная от перевозки детей до оформления путёвок в детские лагеря.

Горячая линия работает ежедневно — с 8.30 до 20.00, без обеда и выходных, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

В Татарстане с 1 июля заработают загородные лагеря. Подробнее о том, как будет выстраиваться детский отдых в условиях эпидемии — читайте в материале «Реального времени».

