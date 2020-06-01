В селе Кощаково появилась незаконная свалка мусора — видео

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В селе Кощаково в Пестречинском районе Татарстана появилась незаконная мусорная свалка площадью в пятьсот квадратных метров, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Экологи уже бьют тревогу: свалка может нанести серьезный урон экологии. Сюда выбрасывают бытовой и строительный мусор, покрышки.

Специалисты Россельхознадзора подсчитывают ущерб и будут искать виноватых. Прибывшие на место журналисты ТНВ обнаружили попытку скрыть свалку. С горы строительный мусор скидывали в овраг. Сотрудники Россельхознадзора заподозрили местный исполком в нанесении вреда природе.

Однако местные власти не пожелали прояснить ситуацию и закрыли двери прямо перед корреспондентами телеканала.

На свалку мусора пожаловались и жители поселка Дальнего под Казанью. В администрации Советского района заверили, что ее ликвидируют этим летом.

