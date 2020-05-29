Жители поселка Дальнего под Казанью жалуются на свалку мусора — видео

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Жители поселка Дальнего под Казанью жалуются на свалку мусора, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Зимой сюда свозили снег со всего города. Тогда выяснилось, что свалка законна.

Сейчас на этом месте горы строительного мусора и покрышки. Экологи знают о проблеме и уже не раз ловили нарушителей за руку, однако свозить отходы со всей округи все равно продолжают.

За участок в ответе администрация Советского района. Там заявили, что мусор частично убирался, а в этом году в связи с введенными ограничениями пока работы провести не удалось.

Пока, по все видимости,жителям нужно набраться терпения. Свалку планируется ликвидировать этим летом.

Также в Казани экологи выясняют, кто устроил свалку в «Русско-Немецкой Швейцарии». Для очистки территории привлечены волонтеры молодежного экологического движения «Будет чисто», а также сотрудники подведомственных служб городского исполкома.

