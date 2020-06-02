В парках Казани дети с ограниченными возможностями здоровья смогут взять велосипеды напрокат бесплатно

С 1 июня в парках Казани стартовал прокат велосипедов для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Специализированные велосипеды можно взять бесплатно в пяти общественных пространствах города: в Горкинско-Ометьевском лесу, Сосновой роще, на территории Кремлевской набережной, в парках Победы и Урицкого.

Транспорт изготовлен с учетом особенностей детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Велосипеды спроектированы так, чтобы обеспечить комфорт и безопасность во время прогулок с ребенком, передает мэрия Казани.

Также в парке им. Горького и Горкинско-Ометьевском лесу в Казани появились круги на газонах для социального дистанцирования. Это сделано специально для безопасного времяпровождения на воздухе и пикников.

