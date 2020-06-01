Новости общества

18:20 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В парках Казани на газонах нарисовали круги для соблюдения безопасной дистанции

18:02, 01.06.2020
В парках Казани на газонах нарисовали круги для соблюдения безопасной дистанции
Фото: instagram.com/park.kzn

В парке им. Горького и Горкинско-Ометьевском лесу в Казани появились круги на газонах для социального дистанцирования.

Это сделано для безопасного проведения пикников и отдыха на свежем воздухе. Размер каждого места для отдыха — 3 метра в диаметре. Как отметили в Дирекции парков и скверов города, такого расстояния достаточно, чтобы в одиночестве позаниматься спортом или устроить пикник в небольшой компании.

Помимо этого, в общественных местах необходимо носить маски и перчатки.

В выходные на набережной озера Кабан открылась экспозиция «Забулачная республика» художника Нияза Хазиахметова. Работы вывесили на нижней палубе набережной.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем