Казанская фирма получила предупреждение от прокуратуры РТ за необоснованное повышение цен на муку

Прокуратура Казани провела проверку в ООО «Казанская мельница». В ходе мероприятия выяснилось, что предприятие необоснованно поднимало цены на муку.

Правоохранители установили,что в период с марта по апрель произошло небольшое падение цен на рожь 3-го класса: с 13 400 рублей до 13 100 рублей за тонну, то есть на -2,2 %.

Однако отпускные цены на ржаную муку продолжали расти. В частности, с марта по май 2020 года средняя цена на ржаную сеяную муку выросла на 4,3%, а на ржаную обдирную муку на 7,6%.

Как отметили в ведомстве, необоснованный рост цен отражается на стоимости хлебобулочных изделий, которые входят в перечень продуктов питания первой необходимости.

Прокуратура Казани предупредила руководителя фирмы о недопустимости необоснованного повышения цен на муку, предупредив об ответственности за нарушение федерального законодательства, передает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Ранее татарстанское управление ФАС возбудило дело на Татпотребсоюз из-за рекомендаций повысить цены на хлеб на 10%.