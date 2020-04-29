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ФАС возбудила дело на Татпотребсоюз из-за рекомендации повысить цены на хлеб на 10%

18:31, 29.04.2020
ФАС возбудила дело на Татпотребсоюз из-за рекомендации повысить цены на хлеб на 10%
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Татарстанское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) усмотрело нарушение закона о конкуренции в рекомендации Татпотребсоюза повысить с 10 марта на 10% цены на хлеб. Ведомство возбудило административное дело.

Свои рекомендации Татпотребсоюз объяснил ростом цен на сырье, энергоносители и транспортные расходы, сообщает пресс-служба УФАС по РТ.

В ФАС же отмечают, что стоимость муки так резко не поднималась. Также ведомство обратило внимание, что районные потребительские общества самостоятельно закупают сырье и могут сами решать, какую цену устанавливать.

«Дело, возбужденное против Татпотребсоюза, ставит цель пресечь недобросовестность действий, которые совершаются по отношению к такому продукту, как социальный хлеб, без каких-либо экономических обоснований для принятия такого решения, как увеличение цены», — добавили в республиканском УФАС.

ОбществоБизнесРозничная торговля Татарстан
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