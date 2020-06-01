«Аммоний» в прошлом году получил 1,2 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ

По итогам 2019 года АО «Аммоний» получило чистую прибыль по РСБУ в размере 1,2 млрд рублей. В 2108 году чистый убыток составил 20,3 млрд рублей.



По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка в 2019 году осталась на уровне 2018 года — 18,2 млрд рублей. Прочие доходы предприятия возросли в 7,4 раза, до 9,9 млрд рублей, прочие расходы снизились в 10,3 раза, до 2 млрд рублей.

Предприятие находится в стадии процедуры наблюдения. На данный момент дело о банкротстве «Аммония» движется к мировому соглашению. «Реальное время» ранее рассказывало о плане спасения завода, имеющего огромную долговую нагрузку и вступившего в начальную процедуру банкротства.