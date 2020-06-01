В Казани открыли смотровую площадку Чаши

Смотровую площадку Центра семьи «Казан» вновь открыли для посетителей. До этого она была закрыта из-за периода самоизоляции.



При посещении гости должны соблюдать социальную дистанцию и использовать маски и перчатки, сообщает пресс-служба мэрии. Площадка будет работать ежедневно с 10.00 до 22.00.

Мэрия Казани планирует благоустроить территорию вокруг Центра семьи «Казан». На эти цели может быть потрачено до 700 млн рублей.