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В Казани открыли смотровую площадку Чаши

16:05, 01.06.2020
В Казани открыли смотровую площадку Чаши
Фото: realnoevremya.ru

Смотровую площадку Центра семьи «Казан» вновь открыли для посетителей. До этого она была закрыта из-за периода самоизоляции.

При посещении гости должны соблюдать социальную дистанцию и использовать маски и перчатки, сообщает пресс-служба мэрии. Площадка будет работать ежедневно с 10.00 до 22.00.

Мэрия Казани планирует благоустроить территорию вокруг Центра семьи «Казан». На эти цели может быть потрачено до 700 млн рублей.

Общество Татарстан
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