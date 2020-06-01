За четыре месяца экономика Татарстана выросла на 1,2%

По итогам января — апреля 2020 года темп роста ВРП Татарстана составил 742,3 млрд рублей. По сравнению с тем же периодом 2019 года этот показатель вырос на 1,2%

По данным Минэкономики РТ, в апреле экономическая активность в республике снизилась. Причиной стала пандемия коронавируса и необходимость введения в Татарстане режима самоизоляции.

В апреле промпроизводство снизилось на 5,3%. В итоге за четыре месяца индекс промпроизводства (ИПП) составил 102,4%.

Наибольший спад в апреле наблюдался в секторах экономики, ориентированных на потребительский спрос, отмечает пресс-служба министерства. В январе — апреле оборот розничной торговли сократился на 3,5%. При этом в непродовольственном сегменте падение составило 94,5%. Объем платных услуг сократился на 12,4%.

В связи с ограничениями деятельности в сфере досуга, культуры и спорта, бытовых услуг объем платных услуг, предоставленных населению, сократился на 12,4% в сопоставимых ценах к уровню января — апреля 2019 года.