Директор казанской школы рассказала Метшину о восторге детей от барной стойки в столовой

Мэр Казани Ильсур Метшин осмотрел реконструированную школу №137 Кировского района города. Директор учреждения Эльза Иванова рассказала о благоустройстве территории и модернизации школьной столовой.

Она перечислила все оборудование, которое было заменено в столовой в рамках программы, отметив также, что пространство помещения также было сделано более комфортным. Например, в столовой появилась барная стойка.

«Дети были в восторге, соответственно увеличился и охват школьным питанием», — приводит слова директора школы сайт казанской мэрии.

Работы по благоустройству территории начались еще в апреле. За два месяца рабочие успели обновить асфальт, организовать тротуары и сделать пешеходную зону.

«Большая разница между тем, что было и стало! Я помню, как выглядела эта школа раньше», — отметил мэр.

