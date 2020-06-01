Россия не будет открывать границы перед парадом Победы

То, что Россия приглашает лидеров стран на парад Победы, не означает, что будут открыты границы для всех иностранцев. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что закрытие границ так и так не распространяется на официальные визиты делегаций.

Он также затруднился ответить на вопрос, будет ли принято решение об открытии границ для всех до парада, пишут «Ведомости».

Парад Победы пройдет 24 июня. Этот день будет нерабочим с сохранением заработной платы. Планируется, что мероприятие посетят лидеры других стран. Владимир Путин и другие гости будут наблюдать за парадом Победы с трибуны на Красной площади.