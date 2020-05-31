В Кремле раскрыли подробности проведения парада Победы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин и гости, в числе которых есть и главы других государств, будут наблюдать за парадом Победы с трибуны на Красной площади.
В ходе программы «Россия. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Песков выразил надежду на то, что к этому времени от режима самоизоляции ничего не останется.
В России парад Победы пройдет 24 июня. Этот день будет нерабочим с сохранением заработной платы. Мероприятия начнутся в 10 утра по местному времени на Красной площади в Москве и других городах. В 22:00 по местному времени запланирован салют.
Акцию «Бессмертный полк» в России планируется провести 26 июля, в день ВМФ. Однако не исключено, что марш могут перенести и на более поздний срок, исходя из эпидемиологической ситуации.Общество
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