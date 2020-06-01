В Татарстане инспекторы изъяли более 100 литров пива

В Тетюшском районе Татарстана сотрудники Госалкогольинспекции РТ обнаружили магазин, работавший с нарушениями. В результате рейда изъято более 100 литров пива.

Среди выявленных нарушений пресс-служба ведомства перечисляет торговлю спиртным после 22.00 и отсутствие необходимых сопроводительных документов.

В начале мая ведомство отчитывалось об аналогичных нарушениях в одном из магазинов Чистополя. Тогда инспекторы изъяли около 120 литров пива.

По данным Госалкогольинспекции РТ за прошлый год, количество смертельных отравлений спиртным в Татарстане выросло.