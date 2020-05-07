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В Чистополе из магазина изъяли почти 120 литров пива без необходимых документов

15:06, 07.05.2020
В Чистополе из магазина изъяли почти 120 литров пива без необходимых документов
Фото: realnoevremya.ru

Госалкогольинспекция Татарстана обнаружила ряд нарушений в одном из магазинов Чистополя. Инспекторы нашли 119,7 л пива без сопроводительных документов.

Эта продукция была изъята, сообщает пресс-служба ведомства.

Также продавец магазина нарушила ограничения по продаже алкогольной продукции: продала пиво в 21:05.

«Общество с ограниченной ответственностью, осуществляющее деятельность в этом магазине, не подключено к ЕГАИС, не сдаёт декларации об объёмах розничной продажи пива, тем самым нарушает установленный порядок учёта алкогольной продукции», — говорится в сообщении Госалкогольинспекции РТ.

БизнесРозничная торговля Татарстан
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