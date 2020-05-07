В Чистополе из магазина изъяли почти 120 литров пива без необходимых документов

Госалкогольинспекция Татарстана обнаружила ряд нарушений в одном из магазинов Чистополя. Инспекторы нашли 119,7 л пива без сопроводительных документов.

Эта продукция была изъята, сообщает пресс-служба ведомства.

Также продавец магазина нарушила ограничения по продаже алкогольной продукции: продала пиво в 21:05.

«Общество с ограниченной ответственностью, осуществляющее деятельность в этом магазине, не подключено к ЕГАИС, не сдаёт декларации об объёмах розничной продажи пива, тем самым нарушает установленный порядок учёта алкогольной продукции», — говорится в сообщении Госалкогольинспекции РТ.