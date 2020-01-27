В Татарстане выросло количество смертельных отравлений некачественным алкоголем

От некачественного алкоголя в Татарстане за 2019 год пострадало 563 человека, что на 3% больше, чем годом ранее. Причем в 223 случаях исход был смертельный, а рост этого показателя составил 19%. Среди отравившихся суррогатом насчитывается 28 детей и 27 подростков. Смертельных случаев среди них нет.

По словам замруководителя Роспотребнадзора по РТ Марины Трофимовой, в 12 районах Татарстана показатель отправлений превышает среднереспубликанский, а в Бугульминском, Черемшанском, Балтасинском и Новошешминском районах он больше в 1,5 раза. Два последних района также лидируют в антирейтинге смертности от контрафакта среди взрослого населения.

На рост острых алкогольных отравлений обратил внимание и первый вице-премьер Рустам Нигматуллин, заявивший на сегодняшней коллегии Госалкогольинспекции РТ о необходимости усиления работы по выявлению и пресечению каналов доступа в Татарстан суррогатного алкоголя, а также профилактике алкоголизма и пропаганде здорового образа жизни.