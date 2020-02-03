В Татарстане появятся номера с новым кодом региона

В Татарстане появятся автомобильные номера с новым кодом региона.

Это связано с тем, что подразделениям ГИБДД РФ разрешат выдавать номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. Соответствующие изменения вносятся в приказ МВД.

Согласно инициативе, в Москве можно будет выдавать номера с кодом 497 или 999, в Санкт-Петербурге — 278 или 878, в Татарстане — 616, Омской области — 555, в Свердловской области — 666, в Алтайском крае — 222 и т. д.

Отметим, что сейчас первыми цифрами в трехзначном коде региона могут быть только 1 и 7.

Как поясняет «Коммерсант», инициатива МВД заключается расширении номерных емкостей.

Напомним, в октябре в Татарстане начали выдавать автомобильные номера нового образца.