Отменены ближайшие рейсы из Казани в Сочи из-за низкого спроса

Авиакомпания Azur Air отложила начало полетов. Изначально компания должна была возобновить перевозки 1 июня из Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Уфы в Сочи.

Теперь же полеты из Москвы в Сочи начнутся 15 июня раз в день, из остальных городов — с 17 или 18 июня по два раза в неделю, пишут «Ведомости». По их сведениям, рейсы перенесены из-за низкого спроса на билеты.

Еще одна авиакомпания — «Победа» — возобновит рейсы из Казани в Сочи 13 июня, в Анапу — 11 июня. Также вновь начнутся полеты в Москву и Санкт-Петербург. При этом в «Победе» уточнили, что могут быть изменения в расписании.