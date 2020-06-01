Мишустин продлил мораторий на налоговые проверки до 30 июня

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство продлило запрет на налоговые проверки для бизнеса до 30 июня. Соответствующее постановление уже подписано.

Это решение коснется всех отраслей, в том числе компании, которые работают в сфере туризма, пишет «Интерфакс». Под действие моратория попадают горнолыжные трассы, пляжи и гостиницы с определенным доходом и номерным фондом.

Глава правительства подчеркнул, что туристическая отрасль значительно пострадала из-за распространения коронавирусной инфекции.

Ранее руководитель налоговой службы РТ Марат Сафиуллин рассказал, кому во время пандемии COVID-19 положены льготы и как их получить.

