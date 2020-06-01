Российским туристам в Татарстане предложат 25% скидки в ресторанах и бесплатное проживание детей

С середины летнего сезона, по мере снятия карантина и открытия региона для российских туристов в июле, в Татарстане будут запущены специальные программы лояльности, которые должны простимулировать спрос на туристические предложения республики. Предложения были подготовлены совместно с отельным и ресторанным сообществом, заявил в ходе пресс-конференции о старте сезона председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

Всем туристам, прибывающим в Татарстан, подарят бесплатную двухчасовую пешеходную экскурсию по центру Казани. В кафе и ресторанах Казани, входящих в республиканскую федерацию рестораторов, туристам будут предложены 25% скидки на питание.

По отельной программе «2+1» при бронировании номера на две ночи, третью ночь турист получит в подарок. Проживание детей с родителями на базе питания родителей на любое количество дней будет бесплатным.

Уточнить список ресторанов и отелей, в которых гости республики смогут получить бонусы и скидки, в комитете обещали в ближайшее время, вся информация будет опубликована на сайте «Visit Tatarstan».

Уже известно, что поэтапно снимать ограничения для внутреннего туризма в России начнут уже летом.