Губерниев выпустил музыкальный альбом в жанре хеви-метал

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев сообщил о выходе своего музыкального альбома «У микрофона».



Все восемь композиций, вошедших в альбом, записаны в жанре хеви-метал. При этом одна из песен посвящена биатлону и называется «Ветер биатлона». Продюсером альбома стал Кирилл Немоляев.

«Новый альбом вышел! «У микрофона». Ребята, мы это сделали! Мой полноценный музыкальный альбом на всех цифровых площадках. Огромное спасибо друзьям, музыкантам и группе «Легион», — написал Губерниев в своем «Инстаграме».

Отметим, что у комментатора есть собственная рок-группа Guber Band.