Виталий Милонов назвал «курортом» наказания для нарушителей порядка в России

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что наказания для нарушителей порядка в России являются «курортом», в сравнении с Америкой.

Политик считает, что российским оппозиционерам стоит посетить США, чтобы «хлебнуть» мер, которыми американские полицейские пресекают нарушения порядка в Соединенных Штатах.



«Думаю, было бы действительно полезно отправить их сейчас в Штаты, чтобы хлебнули там слезоточивого газа, пластиковых наручников, дубинок и резиновых пуль. Тогда они, может быть, осознают, что то, как их ласково и нежно препровождают российские полицейские в участок, а потом освобождают, максимум, выписав 3 тыс. руб. штрафа, является курортом по сравнению с американскими аналогами», - заявил Милонов в беседе с Nation News.

Сейчас в США проходят акции протестов из-за убийства афроамериканца в Миннеаполисе, в котором обвинили полицейского. Беспорядки перерастают в столкновения с полицией.

Виталий Милонов ранее заявил «Реальному времени», что «холодная война» между США и Россией не закончилась до сих пор.

