Милонов: «Холодная война между США и Россией не закончилась до сих пор»

Скандальный депутат Госдумы РФ, член комитета ГД по международным делам Виталий Милонов заявил «Реальному времени», что «холодная война» между США и Россией не закончилась до сих пор.

Отметим, что официально противостояние между двумя сверхдержавами, известное как «холодная война», закончилось более 30 лет назад — 3 декабря 1989 года после совместного заявления Михаила Горбачева и Джорджа Буша-старшего.

— Я не согласен с тем, что холодная война кончилась, потому что Америка ее, в общем-то, и не заканчивала. Можно сказать, что в 1992—1993 году она на какое-то время нас победила. До отправной точки разворота Евгения Максимовича над Атлантикой — холодная война была в состоянии приостановленной, замороженной. Америка — нация, которая воюет всегда, она никогда не согласится с отсутствием себя в качестве сверхдержавы, — полагает Милонов.

При этом Милонов добавил, что сейчас все-таки можно говорить о «партнерстве» с США.