В Нижнекамске на ночь отключат цифровое ТВ и радио
В Нижнекамске 8 июня с 2:00 до 11:00 отключат вещание программ цифрового ТВ и радио.
Это делается из-за плановых ремонтно-профилактических работ на радиотелецентре города, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.
Ранее активисты Общероссийского народного фронта в Татарстане совместно с телеканалом «Эфир-Нижнекамск» запустили сурдоперевод в программе «Город». В дальнейшем общественники планируют распространить его и на другие программы в районах Татарстана.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым