В Нижнекамске на ночь отключат цифровое ТВ и радио

В Нижнекамске 8 июня с 2:00 до 11:00 отключат вещание программ цифрового ТВ и радио.

Это делается из-за плановых ремонтно-профилактических работ на радиотелецентре города, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

Ранее активисты Общероссийского народного фронта в Татарстане совместно с телеканалом «Эфир-Нижнекамск» запустили сурдоперевод в программе «Город». В дальнейшем общественники планируют распространить его и на другие программы в районах Татарстана.

