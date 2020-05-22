Волонтеры запустили на нижнекамском телеканале новостную программу на языке жестов

Активисты Общероссийского народного фронта в Татарстане совместно с телеканалом «Эфир-Нижнекамск» запустили сурдоперевод в программе «Город».

В дальнейшем общественники планируют распространить его и на другие программы в районах Татарстана.

«Сейчас мы ведем речь о начале работы в этом направлении, о переводе на язык жестов важных информационных выпусков, детских развивающих программ. В будущем хотелось бы, чтобы круг доступной для людей с нарушением слуха информации был шире», — рассказала член регионального штаба ОНФ в Татарстане Лилия Мухаметзянова.

Ранее волонтеры организовали бесплатные развивающие кружки для детей с нарушением слуха в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге. Проект реализовывался в рамках программы «Равные возможности — детям», сообщает пресс-служба ОНФ.

Ранее сообщалось, что в Нижнекамске волонтеры и представители правоохранительных органов бесплатно раздают горожанам около 2—3 тысяч медицинских масок в день.

