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В первый день лета в Татарстане ожидается сильный ветер и гроза

05:24, 01.06.2020
В первый день лета в Татарстане ожидается сильный ветер и гроза
Фото: tatarmeteo.ru

В понедельник, 1 июня, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Утром и днем местами сильный дождь. В отдельных районах возможна гроза, град.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, западный умеренный, местами порывистый сильный 17 — 22 м/с, говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от +12°С до +17°С, на востоке и юге РТ она поднимется до +22 градусов. В Казани будет колебаться от +21°С до +23°С. В Набережных Челнах метеорологи прогнозируют от +23°С до +25°С.

Общество Татарстан
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