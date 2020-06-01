В первый день лета в Татарстане ожидается сильный ветер и гроза

В понедельник, 1 июня, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Утром и днем местами сильный дождь. В отдельных районах возможна гроза, град.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, западный умеренный, местами порывистый сильный 17 — 22 м/с, говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от +12°С до +17°С, на востоке и юге РТ она поднимется до +22 градусов. В Казани будет колебаться от +21°С до +23°С. В Набережных Челнах метеорологи прогнозируют от +23°С до +25°С.

