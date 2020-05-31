В Казани мужчина, которого уговаривали спуститься с дерева, упал мимо растянутого тента

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Молодой мужчина, которого спасатели больше 10 часов уговаривали спуститься дерева высотой с 9-ти этажный дом, все-таки упал. Видео момента падения опубликовано в сосети.

На кадрах видно, что по лестнице за мужчиной поднялся пожарный. Внизу спасатели растянули тент. Видно, что мужчина решил спуститься, но не по лестнице. В момент, когда он перелазил с ветки на ветку, в какой-то момент послышался хруст, и парень сорвался. В этот момент его подхватили спасатели, смягчив удар. При этом он упал аккурат рядом с растянутым тентом.

Пострадавшего тут же завернули в термоодеяло — он долгое время находился практически без одежды. Затем его передали медикам скорой помощи.

Напомним, что парень просидел на дереве приблизительно с часу ночи. Все это время экстренные службы города уговаривали его спуститься вниз. Как пишут в соцсетях, мужчина сделал это из-за разногласий с матерью.