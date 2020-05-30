Спасатели нашли тело сорвавшегося высоты 200 метров парня

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В районе Юрьевских пещер В Татарстане спасатели обнаружили тело упавшего с высоты 200 метров молодого человека. Его тело найдено в воде.



Как рассказали в пресс-службе МЧС по РТ, тело нашли водолазы поисково-спасательной службы РТ в 4 метрах от берега на полутораметровой глубине.

Сообщается, что 24-летний парень был в обуви и верхней одежде. Скорее всего, погибший по неосторожности не заметил края обрыва и упал с высокого берега в воду.

Ранее в Татарстане спасатели развернули поисковую операцию в районе Юрьевских пещер. Там с высоты 200 метров упал человек. По словам очевидцев, он был в состоянии алкогольного опьянения.

