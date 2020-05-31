В Татарстане в прибрежной зоне найдено тело ребенка с рассеченным затылком

Фото: Реальное время

В Актанышском районе Татарстана в прибрежной зоне дамбы «Актанышские пруды» найдено тело 6-летнего ребенка с рассечением затылочной части головы. Об этом «Реальному времени» сообщили в прокуратуре РТ.

Сообщается, что утром 31 мая в дежурную часть ОМВД России по Актанышскому району обратилась мать мальчика с заявлением о пропажи сына 2014 года рождения.

Во время поиска в прибрежной зоне дамбы «Актанышские пруды» была обнаружена одежда ребенка. В 10 метрах от водоема, в зарослях нашли труп несовершеннолетнего с рассечением затылочной части головы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Сейчас проводится осмотр места происшествия. На место ЧП выехал прокурор района Рамиль Аскаров.



Ранее в Казани маленькие мальчики выясняли отношения с палками и ножами. Один из ребят подходит к другому ребенку, который записывает видео и начинает замахиваться ножом.

