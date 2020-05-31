Жители Уфы просят принять меры против нашествия комаров

В Уфе люди жалуются на невыносимое нашествие комаров. Насекомые заполонили несколько микрорайонов города.

Жители города жалуются, что из дома стало невозможно выйти на улице вечером. Насекомые нападают прямо с момента выхода из подъезда.

«Невыносимо, вчера вечером вышли прогуляться все закусанные, взрослые то ладно, а вот детей очень жалко».

Пользователи отмечают, что такого нашествия комаров они не видели уже несколько лет. На портале «Открытая республика» горожане оставляют жалобы, однако там сообщается, что планируемая дата ответа на обращение — 23 июня 2020 года.

Ранее Жителей России предупредили о риске смертельных тропических болезней из-за изменения популяции комаров. Эпидемиологи выявили широкое распространение комаров-переносчиков вирусов Денге, Зика и желтой лихорадки вдоль Черноморского побережья и в Крыму.

