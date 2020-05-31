Российский союз туриндустрии: путевки не подорожают в 2020 году

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) считают, что в 2020 году туристические путевки не подорожают. Об этом заявил вице-президент союза Юрий Барзыкин.

По оценке спикера, внутренний туризм снизится на 20-50%. Что касается выездного туризма, то ожидается, что поездки в Европу восстановятся к зиме.

Также Барзыкин считает, что тур индустрия будет восстанавливаться «примерно год–полтора»

«К концу года, к горнолыжному сезону, думаю, и Европа в целом будет для нас открываться. Тоже потери будут значительными, но к концу года выездной рынок будет восстанавливаться. В целом восстановление потребует год–полтора»,— сказал Барзыкин в интервью телеканалу «Звезда».

Ранее появилась информация, что российские власти будут отменять ограничения на внутренний туризм начиная с 1 июня. Ростуризм намерен предложить расширенный список направлений, в том числе и Казань.

