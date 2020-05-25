В России с начала лета будут сниматься ограничения для внутреннего туризма

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Российские власти будут отменять ограничения на внутренний туризм начиная с 1 июня. Ростуризм намерен предложить расширенный список направлений, в том числе и Казань.

«Приоритет — это безопасный и контролируемый запуск внутреннего туризма в первой половине лета. С 1 июня правительство системно и аккуратно начнет снимать ограничения», — приводит «Интерфакс» слова вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Глава Ростуризма Зарина Догузова добавила, что ее ведомство готовит расширенный список направлений. Кроме привычного Черного моря будут предложены направления в Калининградскую область или на Волгу.

«Россия — страна рек и озер. Поэтому мы будем готовы предложить и ряд направлений вдоль Волги — это Тверская область (курорт «Завидово», курорт Konakovo River Club и т. д.), Ярославская область (бухта Коприно на берегу Рыбинского водохранилища и т. д.), Казань и Нижний Новгород. Помимо этого, особое внимание будем уделять Астраханской области», — рассказала Догузова.