В Татарстане легковушка на скорости вылетела в кювет и перевернулась

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В Татарстане легковушка на скорости вылетела в кювет и перевернулась.

В результате ДТП пострадали два человека. Уточняется, что авария произошла сегодня в Елабужском районе республики у населенного пункта Большая Тарловка.

По словам очевидцев, девушка за рулем «Лады» не справилась с управлением, вылетела в кювет и перевернулась. Она и пассажирка машины получили травмы и были госпитализированы, передает «Татар-информ».



Минувшей ночью в Татарстане водитель автомобиля Toyota Land Cruiser влетел в полуприцеп КАМАЗа, после чего внедорожник отказался на обочине. Водитель внедорожника погиб на месте. Его пассажир доставлен с травмами в больницу.

