В Татарстане в аварии с КАМАЗом погиб водитель внедорожника

Фото: соцсети

В Татарстане один человек погиб, за жизнь еще одного борются врачи после страшной аварии в Альметьевском районе. Кадры с места аварии опубликованы очевидцами в соцсетях.

ДТП произошло в районе полуночи в возле села Новое Суркино. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser влетел в полуприцеп КАМАЗа, после чего внедорожник отказался на обочине.

Водитель внедорожника погиб на месте. Его пассажир доставлен с травмами в больницу, сообщают очевидцы.

Ранее заместитель начальника УГИБДД МВД по РТ Александр Разумнов сообщил, что в Татарстане выявлен рост числа погибших в ДТП. С начала года на дорогах погиб 81 человек.



