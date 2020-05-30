Новости происшествий

11:16 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Татарстане в аварии с КАМАЗом погиб водитель внедорожника

11:05, 30.05.2020
В Татарстане в аварии с КАМАЗом погиб водитель внедорожника
Фото: соцсети

В Татарстане один человек погиб, за жизнь еще одного борются врачи после страшной аварии в Альметьевском районе. Кадры с места аварии опубликованы очевидцами в соцсетях.

ДТП произошло в районе полуночи в возле села Новое Суркино. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser влетел в полуприцеп КАМАЗа, после чего внедорожник отказался на обочине.

Водитель внедорожника погиб на месте. Его пассажир доставлен с травмами в больницу, сообщают очевидцы.

Ранее заместитель начальника УГИБДД МВД по РТ Александр Разумнов сообщил, что в Татарстане выявлен рост числа погибших в ДТП. С начала года на дорогах погиб 81 человек.

ПроисшествияАвто Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем