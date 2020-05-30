Депутат Госдумы от Татарстана высказался против штрафов за отказ от вакцинации
Член комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделевич высказался против штрафов за отказ от вакцинации. По его мнению, «нельзя в кодексе административных правонарушений решать медицинские вопросы».
Так, в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях предлагается ввести штрафы до 7 тыс. рублей для граждан из группы риска за отказ от предписанных медосмотров и прививок.
Менделевич отметил, что есть медицинские противопоказания, при которых врачам нельзя прививать людей. Также данное нововведение накладывает еще больше ответственности на медработников и они попадают под удар. А противники вакцинации, в свою очередь, начнут судиться с медучреждениями, считает депутат.
«В итоге можно получить обратный эффект, когда медперсонал, чтобы не ставить себя под удар, будет «находить» противопоказания у больных. Могут появиться и другие формы правонарушений, на которые новый проект буквально толкает людей», — передает «РИА Новости» его слова.
Также Менделевич подчеркнул, что вакцинация — это право, а не обязанность. Сам депутат как врач поддерживает вакцинацию, но считает, что реализация должна иметь другой формат.
Например, сообщество врачей должно четко пояснить, кому и при каких случаях необходима вакцинация.
В середине апреля депутат Госдумы от Татарстана Борис Менделевич предложил министру экономического развития Максиму Решетникову включить частные медорганизации в перечень пострадавших от коронавируса.
Также Менделевич подробно рассказал о разнице режимов самоизоляции и карантина. Подробности — в материале «Реального времени».ОбществоВластьМедицина Татарстан
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