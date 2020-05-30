Депутат Госдумы от Татарстана высказался против штрафов за отказ от вакцинации

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Член комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделевич высказался против штрафов за отказ от вакцинации. По его мнению, «нельзя в кодексе административных правонарушений решать медицинские вопросы».

Так, в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях предлагается ввести штрафы до 7 тыс. рублей для граждан из группы риска за отказ от предписанных медосмотров и прививок.

Менделевич отметил, что есть медицинские противопоказания, при которых врачам нельзя прививать людей. Также данное нововведение накладывает еще больше ответственности на медработников и они попадают под удар. А противники вакцинации, в свою очередь, начнут судиться с медучреждениями, считает депутат.

«В итоге можно получить обратный эффект, когда медперсонал, чтобы не ставить себя под удар, будет «находить» противопоказания у больных. Могут появиться и другие формы правонарушений, на которые новый проект буквально толкает людей», — передает «РИА Новости» его слова.

Также Менделевич подчеркнул, что вакцинация — это право, а не обязанность. Сам депутат как врач поддерживает вакцинацию, но считает, что реализация должна иметь другой формат.

Например, сообщество врачей должно четко пояснить, кому и при каких случаях необходима вакцинация.

В середине апреля депутат Госдумы от Татарстана Борис Менделевич предложил министру экономического развития Максиму Решетникову включить частные медорганизации в перечень пострадавших от коронавируса.



Также Менделевич подробно рассказал о разнице режимов самоизоляции и карантина. Подробности — в материале «Реального времени».