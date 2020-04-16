Депутат Госдумы от Татарстана предложил признать частные клиники пострадавшими от коронавируса

Депутат Госдумы от Татарстана Борис Менделевич предложил министру экономического развития Максиму Решетникову включить частные медорганизации в перечень пострадавших от коронавируса.



Парламентарий отметил, что в его приемную поступило коллективное письмо от частных клиник с общим штатом свыше 4,5 тыс. работников. Авторы указывают, большинство частных клиник — это субъекты малого и среднего бизнеса, которые в силу ограничительных мер не могут продолжать свою деятельность и несут большие финансовые потери, пишет «Коммерсант».

11 апреля правительство России расширило список отраслей экономики, наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса. В список попали кинотеатры и стоматологические клиники. Первоначальный перечень был утвержден 6 апреля и включал услуги по перевозкам, организацию развлечений, деятельность в области спорта, туристические агентства, гостиничный бизнес, кафе и рестораны, образовательные учреждения, организацию конференций и выставок, салоны красоты и химчистки.