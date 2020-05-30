Депутат Госдумы Роднина раскритиковала россиян за их желание получить деньги от государства

Фото: commons.wikimedia.org/ Dmitry Rozhkov

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина подвергла критике тех россиян, которые просят от государства денежных выплат в период пандемии коронавируса.

«Некоторые люди требовали прямых денежных выплат? Всю жизнь так — дайте денег. Их всегда не хватает. Недовольные есть всегда. Руководство страны шаг за шагом принимало решительные меры. Объявляя в конце марта, что мы уходим на самоизоляцию, никто не знал, сколько это продлится. Но посмотрите — вопросы с помощью населению решали. Сразу это сделать невозможно. У нас все хотят моментально. Вот эти стенания «я устал» — это ненормально», — сказала Роднина.

Прославленная фигуристка считает невозможным помочь сразу всем россиянам. При этом Роднина подчеркивает, что многим уже помогли и государство выдавало компенсации.

«Мы же приняли решение, что не будет арендной платы, что будут послабления по налогам, какие-то компенсации. Это не было сказано 30 марта, да. Была помощь малоимущим, многодетным семьям, сейчас прорабатываются положения о выплатах детям. Всем помочь одновременно невозможно», — заявила Роднина.

Напомним, ранее министр труда, занятости и соцзащиты РТ Эльмира Зарипова на пресс-конференции рассказала, что на 27 мая в Татарстане было зарегистрировано 55 786 безработных. По сравнению с 1 марта это число выросло на 43 434 человека.