В России разработали вакцину от COVID-19, которую можно закапать в нос

Специалисты новосибирского научного центра «Вектор» создали вакцину против COVID-19, которую можно будет закапывать в нос.

«Один из наших препаратов, он не идет по классической схеме введения внутримышечно, а схема введения интраназальная, то есть фактически он просто закапывается в нос», — рассказал генеральный директор центра Ринат Максютов.

Он добавил, что сейчас ученые проводят испытания вакцины на животных. По словам Максютова, в рамках испытаний низших приматов заражали коронавирусом, при введении вакцины никаких нежелательных реакции у них не наблюдалось. Животные хорошо перенесли введение вакцинных препаратов.

Первые клинические испытания в «Векторе» планируют начать проводиться в конце июня — начале июля и завершить их в середине сентября, передает «РИА Новости».

Напомним, одним из добровольцев, который примет участие в первых этапах клинических испытаний вакцины от коронавируса, станет главный разработчик вакцин научного центра «Вектор» Ильназ Иматдинов, выходец из Татарстана.

