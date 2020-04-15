Одним из добровольцев, протестирующим на себе вакцину от СOVID-19, станет ученый из Татарстана

Добровольцем, который примет участие в первых этапах клинических испытаний вакцины от коронавируса, станет главный разработчик вакцин Ильназ Иматдинов, выходец из Татарстана.

Об этом рассказал гендиректор научного центра «Вектор» Ринат Максютов на канале «Россия 1», передает РБК.

Ильназ окончил Ульяновскую сельскохозяйственную академию, работал в Федеральном исследовательском центре вирусологии и микробиологии в Покрове. В «Вектор» молодой ученый перешел почти шесть лет назад, пишет «КП».



Ранее сообщалось, что в России желающих испытать на себе вакцину от коронавируса нового типа больше, чем нужно. Группы добровольцев уже набраны, а всего желающих испытать вакцину COVID-19 больше необходимого минимума. Сейчас в центр поступило более 300 обращений.

