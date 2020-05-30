В районе Юрьевских пещер в Татарстане спасатели ищут упавшего с 200-метрового обрыва парня

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В Татарстане спасатели развернули поисковую операцию в районе Юрьевских пещер. По сообщению очевидцев, там, возможно, произошло падение человека с высоты 200 метров.

Вызов поступил около вчера 22 часов. На место выехали спасатели ЗПСО№1 Поисково-спасательной службы РТ. Спасателям рассказали, что с обрыва упал их 24-летний знакомый. Он был в состоянии алкогольного опьянения.

Поиски молодого человека продолжаются.

Ранее в Менделеевском районе Татарстана пес по кличке Ганс нашел пропавшую 60-летнюю женщину. Собака кинологического расчета набережночелнинских спасателей обнаружила женщину в овраге.

