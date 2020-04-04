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В Татарстане пес нашел пропавшую женщину, упавшую в овраг

08:34, 04.04.2020 1
В Татарстане пес нашел пропавшую женщину, упавшую в овраг
Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В Менделеевском районе Татарстана пес по кличке Ганс нашел пропавшую 60-летнюю женщину. Собака кинологического расчета набережночелнинских спасателей обнаружила женщину в овраге.

Сообщается, что женщина ушла из дома из села Бизяки Менделеевского района в ночь на 3 апреля ориентировочно в 3 часа. Она покинула дом в халате и носках, укутавшись в одеяло.

На поиски выехали сотрудники полиции, волонтеры, медики ЦРБ и спасатели Набережночелнинского ПСО — филиала ПРПСО МЧС России. Женщину нашли в 11.48 в овраге у села Бизяки с признаками переохлаждения. Ее передали врачам скорой помощи.

Нашел пострадавшую служебный пес породы дратхаар по кличке Ганс. Спасатели признаются, что сами могли и не заметить пострадавшую даже с 10 метров — цвет ее одежды сливался с местностью, передают «Челнинские известия».

Общество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:54
    Было бы хорошо дать фотографию героя. Представителей этой породы мало в республике.
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