Давидыч рассказал об эксперименте московских властей по выделению площадки под уличные гонки

Блогер Эрик Давидыч (Эрик Китуашвили) рассказал об эксперименте в Москве в 2007—2009 годах по легализации уличных гонок.



В 2007 году столичное правительство распорядилось выделить любителям уличных гонок полосу на аэродроме в Тушино. Там были сделаны зрительские трибуны, парковка для автомобилей.

Давидыч напомнил, что в 2009 году только в Москве и в Московской области насчитывалось более 200 клубов стритрейсеров.

«Эксперимент, который провели в Тушино, заключался в том, чтобы на ночное и дневное время дать площадку и дать динамическую прямую ребятам и выработать нейтралитет: ребята, вы не будете хулиганить на дорогах общего пользования, у вас будет место,оно будет в Москве, вы будете там гоняться, кататься и веселиться», — рассказывает блогер.

Он отметил, что за этот период, который продолжался все лето, в Москве не проводилось нелегальных гонок. По словам Давидыча, в городе установилась «хорошая среда», молодежь не гоняла по дорогам общего пользования, потому что у них была площадка.

Блогер заметил, что с закрытием площадки ситуация в российской столице начала ухудшаться. Давидыч подытожил, что в российских городах необходимо создавать подобные пространства для уличных гонок.

Он также высказался за то, чтобы в автошколах учили дрифту. Блогер аргументировал это тем, что такой навык пригодится при возникновении экстремальных ситуации на дорогах.