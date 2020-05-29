Блогер Давидыч заявил, что автошколы обязаны учить дрифту

Блогер Эрик Давидыч (Эрик Китуашвили) заявил, что в автошколах нужно учить дрифту. По его мнению, этот навык необходим для экстремальных ситуации на дорогах.

Давидыч считает, что большинство автошкол преподают не по той методике, которая необходима. По его мнению, там просто учат передвигаться по городу, но не рассказывают об экстремальных ситуациях на дорогах, как человек должен спасать себя и своих родных и близких, если развернуло машину.

«Автошколы обязаны учить дрифту. Человек обязан в дрифте проехать на заднем приводе, на переднем хотя бы полкруга и показать инспектору, что он может контролировать машину в экстремальной ситуации», — сказал он в ходе прямого эфире в «Инстаграме».

Давидыч отметил, что если в автошколах оборудовать площадки для дрифта, где ученик на маленькой скорости покажет, как он чувствует машину, понимает ее поведение, то на 70% количество смертельных ДТП может уменьшится.

В декабре прошлого года Давидыч был в Казани на съемках очередного обзора. Он оценил качество уборки дорог в столице Татарстана.